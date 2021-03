LIVE Moto2, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Sam Lowes in pole! Quarto Bezzecchi, ottavo Di Giannantonio (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Da sottolineare anche l’exploit di Celestino Vietti che rientra in top 10 essendo un rookie. Davvero bravo l’italiano classe 2000 dello SKY Racing Team. 17.10 Impressionante lo spagnolo Raul Fernandez: al primo weekend in Moto2 è secondo dietro solo a un Lowes monstre. 17.09 Questa la classifica del Q2: 1 22 S. Lowes 1:58.726 2 25 R. FERNANDEZ +0.140 3 64 B. BENDSNEYDER +0.233 4 72 M. Bezzecchi +0.326 5 16 J. ROBERTS +0.442 6 87 R. GARDNER +0.471 7 96 J. DIXON +0.477 8 21 F. DI Giannantonio +0.515 9 9 J. NAVARRO +0.694 10 13 C. VIETTI +0.713 17.07 Che sfortuna per Remy Gardner! Stava facendo un giro da seconda posizione ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Da sottolineare anche l’exploit di Celestino Vietti che rientra in top 10 essendo un rookie. Davvero bravo l’italiano classe 2000 dello SKY Racing Team. 17.10 Impressionante lo spagnolo Raul Fernandez: al primo weekend inè secondo dietro solo a unmonstre. 17.09 Questa la classifica del Q2: 1 22 S.1:58.726 2 25 R. FERNANDEZ +0.140 3 64 B. BENDSNEYDER +0.233 4 72 M.+0.326 5 16 J. ROBERTS +0.442 6 87 R. GARDNER +0.471 7 96 J. DIXON +0.477 8 21 F. DI+0.515 9 9 J. NAVARRO +0.694 10 13 C. VIETTI +0.713 17.07 Che sfortuna per Remy Gardner! Stava facendo un giro da seconda posizione ...

