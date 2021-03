I bambini di Triangia primi nel riciclo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bambini Triangia

Il Giorno

... seguita anche dagli alunni delle classi di, Meri Tognela, è stata invitata ad illustrare il progetto: "Il tema di quest'anno era complesso da declinare in attività concrete perdi ...Categoria Scuole: Eco Schoole Fattoria didattica Lunalpina con l'azione "UNA T - SHIRT PER TE... UN DONO PER L'AMBIENTE". Quanto costa una t - shirt all'ambiente? Ihanno effettuato ...Il riconoscimento in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. La soddisfazione della maestra Meri Tognela: «Siamo veramente felici. Crediamo che una coscienza ecologica sviluppa ..."Tante piccole cose, fatte da tante piccole persone, in tanti piccoli luoghi, possono portare a un grande cambiamento". La “piccola“ azione, fatta nel “piccolo“ paese di Triangia dai “piccoli“ (per et ...