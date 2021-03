Formula 1, le qualifiche del GP del Bahrain (Di sabato 27 marzo 2021) . Verstappen il grande favorito per la pole. Ferrari a caccia della seconda fila. SAKHIR (Bahrain) – . L’attesa è finita. Dopo le prove libere dominate da Max Verstappen, le monoposto sono pronte a scendere in pista per conquistare la prima pole position della stagione. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) . Verstappen il grande favorito per la pole. Ferrari a caccia della seconda fila. SAKHIR () – . L’attesa è finita. Dopo le prove libere dominate da Max Verstappen, le monoposto sono pronte a scendere in pista per conquistare la prima pole position della stagione. Notizia in aggiornamento

Advertising

SkySportF1 : ?? Verstappen domina anche le #FP3 ?? ?? Mercedes insegue, niente tempo sulla soft per Ferrari Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Tutti gli aggiornamenti dal sabato di Sakhir ??1? Oggi si assegna la prima pole del 2021 ? #BahrainGP ????… - DilectisG : RT @SkySportF1: ?? Verstappen domina anche le #FP3 ?? ?? Mercedes insegue, niente tempo sulla soft per Ferrari Il resoconto ? - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ?? Verstappen domina anche le #FP3 ?? ?? Mercedes insegue, niente tempo sulla soft per Ferrari Il resoconto ? - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? Verstappen domina anche le #FP3 ?? ?? Mercedes insegue, niente tempo sulla soft per Ferrari Il resoconto ? -