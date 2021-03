DIRETTA F1, FP3 GP Bahrain 2021 LIVE: Sainz 3° con la Ferrari! Uno-due Mercedes, ma Verstappen fa paura (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 Leclerc meno brillante rispetto al compagno di squadra: 5° tempo assoluto a 1?1 dalla testa e a quasi quattro decimi di distacco da Sainz con gomma gialla. 13.43 Mercedes comincia a fare sul serio! Hamilton vola al comando in 1’31?316 rifilando mezzo secondo a Bottas, mentre un ottimo Sainz si inserisce in terza piazza a 792 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio! 13.41 Nuovo time-attack Mercedes con gomme morbide nuove, mentre i ferraristi si lanciano con mescola media. 13.39 Ferrari opta per una strategia alternativa e utilizza le gomme medie per la simulazione di qualifica. La scuderia di Maranello potrebbe dunque risparmiare un set di gomme soft per il prosieguo del weekend. 13.38 La pista si gomma progressivamente ed è ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Leclerc meno brillante rispetto al compagno di squadra: 5° tempo assoluto a 1?1 dalla testa e a quasi quattro decimi di distacco dacon gomma gialla. 13.43comincia a fare sul serio! Hamilton vola al comando in 1’31?316 rifilando mezzo secondo a Bottas, mentre un ottimosi inserisce in terza piazza a 792 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio! 13.41 Nuovo time-attackcon gomme morbide nuove, mentre i ferraristi si lanciano con mescola media. 13.39 Ferrari opta per una strategia alternativa e utilizza le gomme medie per la simulazione di qualifica. La scuderia di Maranello potrebbe dunque risparmiare un set di gomme soft per il prosieguo del weekend. 13.38 La pista si gomma progressivamente ed è ...

