Advertising

ilsecoloxix : Tennis, nei Masters 1000 di Miami cadono le teste (di serie) - Gazzetta_it : #tennis A Miami cadono #Zverev e #Dimitrov, oggi in campo Fognini, Sonego e Musetti - LaStampa : Tennis, nei Masters 1000 di Miami cadono le teste (di serie) - NbaReligion : #NBA #RisultatiNBA Aaron Gordon e i #Magic fermano la striscia vincente dei #Nets. Cadono anche #Celtics e… -

Ultime Notizie dalla rete : Miami cadono

La Stampa

Nottata di sorprese alOpen (4.299.205 $): cade Alexander Zverev (testa di serie n. 3), fuori anche altre due teste di serie: Goffin e Dimitrov. Zverev (che era nel quarto di tabellone di Sinner) reduce dal successo ...E' stata una partenza lenta, quella del Masters 1000 di, un po' svalutato dalle tante assenze e dalle tribune semivuote, ma ieri è arrivata la prima scossa: Sascha Zverev, finalista degli ultimi Us Open, numero 7 del mondo e terza testa di serie del ...Il 19enne britannico, esordiente a livello ATP, si è sentito mancare in occasione del set point che ha portato avanti Kukushkin. La partita non è più ripresa, ma ora Draper sta bene ...E’ stata una partenza lenta, quella del Masters 1000 di Miami, un po’ svalutato dalle tante assenze e dalle tribune semivuote, ma ieri è arrivata la prima scossa: Sascha Zverev, finalista degli ultimi ...