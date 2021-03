Xbox Indie Showcase vedrà la presenza di Devolver Digital con un nuovo gioco (Di venerdì 26 marzo 2021) Tra poche ore andrà in onda Xbox Indie Showcase, una vetrina Digitale in cui verranno presentati 25 titoli Indie tra trailer di giochi già annunciati e chicche esclusive. Una di queste sarà proprio un titolo di Devolver Digital, con il publisher che ha stuzzicato i fan con un'interessante immagine pubblicata sul social cinguettante. L'editore indipendente Devolver Digital attraverso Twitter ha pubblicato un post confermando la sua presenza durante lo Showcase dove annuncerà un nuovissimo titolo. Nessun ulteriore dettaglio è stato condiviso, a parte quella che sembra essere un'immagine legata al progetto e che sembra emanare alcune vibrazioni horror. Ad ogni modo, ne sapremo di più tra non molto, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Tra poche ore andrà in onda, una vetrinae in cui verranno presentati 25 titolitra trailer di giochi già annunciati e chicche esclusive. Una di queste sarà proprio un titolo di, con il publisher che ha stuzzicato i fan con un'interessante immagine pubblicata sul social cinguettante. L'editore indipendenteattraverso Twitter ha pubblicato un post confermando la suadurante lodove annuncerà un nuovissimo titolo. Nessun ulteriore dettaglio è stato condiviso, a parte quella che sembra essere un'immagine legata al progetto e che sembra emanare alcune vibrazioni horror. Ad ogni modo, ne sapremo di più tra non molto, ...

