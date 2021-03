Xbox Indie Showcase: ecco le novità per Voidtrain! (Di venerdì 26 marzo 2021) Direttamente dal palco dell’Xbox Indie Showcase giungono anche alcune interessanti novità per Voidtrain, il particolare survival in prima persona di Nearga e HypeTrain Digital Uno dei generi che è andato spopolando nel corso degli ultimi anni, insieme alle “nuove avventure grafiche” (Life is Strange) o i walking simulator (a partire da Journey) sono sicuramente i survival. Recentemente, tra l’altro, è tornato a far capolino fra i titoli più seguiti in streaming su Twitch anche Rust, esponente del genere che andava di moda più di 8 anni fa quando era ancora in accesso anticipato, prima di cadere nell’oblio del pubblico. Dobbiamo, per onestà intellettuale, ammettere che il genere dei survival effettivamente offre grandi opportunità agli sviluppatori per essere originali, creativi e non necessariamente legati a ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Direttamente dal palco dell’giungono anche alcune interessantiper Voidtrain, il particolare survival in prima persona di Nearga e HypeTrain Digital Uno dei generi che è andato spopolando nel corso degli ultimi anni, insieme alle “nuove avventure grafiche” (Life is Strange) o i walking simulator (a partire da Journey) sono sicuramente i survival. Recentemente, tra l’altro, è tornato a far capolino fra i titoli più seguiti in streaming su Twitch anche Rust, esponente del genere che andava di moda più di 8 anni fa quando era ancora in accesso anticipato, prima di cadere nell’oblio del pubblico. Dobbiamo, per onestà intellettuale, ammettere che il genere dei survival effettivamente offre grandi opportunità agli sviluppatori per essere originali, creativi e non necessariamente legati a ...

