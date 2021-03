(Di venerdì 26 marzo 2021)26 MARZOORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIATA LA SECONDA FRAZIONE DELLO SCIOPERO DEL TRASPORTO DI OGGI A RISCHIO BUS, METRO, TRAM, TRENI E COTRAL VEDIAMO NEL DETTAGLIO : FERROVIELIDO RIDUZIONE DI CORSE SULLAVITERBO CORSE RIPROGRAMMATE MENTRE LA TERMINI CENTOCELLE AL MOMENTO CHIUSA SULLE METROPOLITANE METRO A ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE METRO B/B1 REGOLARE METRO C RIATTIVATA IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE PER TUTTE LE INFORMAZIONI O AGGIORNAMENTI COLLEGATEVI AL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT O SUI NS CANALI SOCIAL FACEBBOK E TWITTER PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL TRATTO URBANOTERAMO SI RALLENTA A CAUSA DI LAVORI A CURA DI STRADE ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

Corriere della Sera

...00 - 6:00, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arezzo. Costanti aggiornamenti sulla situazione dellae sui ...Oltre ai noti punti sicurezza e, nel dibattito si sono inseriti la localizzazione di ... Un'altra è collocata a poca distanza in via Volta (angolo via)'. Il Comitato ha chiesto di ...