Tolmezzo: droga per posta, arriva la Polizia Locale (Di venerdì 26 marzo 2021) Nei giorni scorsi, a seguito di specifica attività di Polizia per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti e alla tossicodipendenza, la Polizia Locale della neo istituita Comunità di montagna della Carnia è riuscita ad intervenire nel comune di Tolmezzo, presso l’abitazione di un trentenne già gravato da diversi precedenti per uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori della Polizia Locale, coordinati dal Vice Comandante del Corpo Massimo PASCOTTINI, hanno notato il comportamento sospetto del soggetto che, dopo aver ritirato delle buste, si è accorto di essere osservato e ha cercato di dileguarsi raggiungendo il proprio domicilio. Tentativo non riuscito, in quanto gli agenti sono riusciti a fermarlo e sottoporlo a controllo prima del rientro ... Leggi su udine20 (Di venerdì 26 marzo 2021) Nei giorni scorsi, a seguito di specifica attività diper la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti e alla tossicodipendenza, ladella neo istituita Comunità di montagna della Carnia è riuscita ad intervenire nel comune di, presso l’abitazione di un trentenne già gravato da diversi precedenti per uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori della, coordinati dal Vice Comandante del Corpo Massimo PASCOTTINI, hanno notato il comportamento sospetto del soggetto che, dopo aver ritirato delle buste, si è accorto di essere osservato e ha cercato di dileguarsi raggiungendo il proprio domicilio. Tentativo non riuscito, in quanto gli agenti sono riusciti a fermarlo e sottoporlo a controllo prima del rientro ...

