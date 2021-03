Riapertura scuole, proposta Codacons: continuare con la Dad su base volontaria (Di venerdì 26 marzo 2021) La scuola si prepara a tornare in presenza, dove possibile, e lo fa inasprendo le misure di sicurezza. Il Governo sta valutando la possibilità della Riapertura scuole dell’infanzia, elementari e prima media, anche in zona rossa. Intanto arriva una proposta dal Codacons riguardante la dad: consentire alle famiglie di far seguire le lezioni a distanza ai propri figli, su base volontaria e in contemporanea alle normali lezioni. leggi anche l’articolo —> Sciopero scuola 26 marzo, Riapertura istituti e stabilizzazione precari: cosa chiedono i manifestanti Il Codacons, in vista della possibile Riapertura delle scuole dopo Pasqua, ha scritto ieri una lettera al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al Ministro della ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021) La scuola si prepara a tornare in presenza, dove possibile, e lo fa inasprendo le misure di sicurezza. Il Governo sta valutando la possibilità delladell’infanzia, elementari e prima media, anche in zona rossa. Intanto arriva unadalriguardante la dad: consentire alle famiglie di far seguire le lezioni a distanza ai propri figli, sue in contemporanea alle normali lezioni. leggi anche l’articolo —> Sciopero scuola 26 marzo,istituti e stabilizzazione precari: cosa chiedono i manifestanti Il, in vista della possibiledelledopo Pasqua, ha scritto ieri una lettera al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al Ministro della ...

