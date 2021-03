Perché sostenere l’appello per Mediterranea Saving Humans: la solidarietà non è un reato (Di venerdì 26 marzo 2021) di Giovanni Casciaro In questi giorni è stato lanciato un appello internazionale di solidarietà a favore di Mediterranea Saving Humans, ong impegnata nel salvataggio in mare di persone migranti. l’appello è motivato dal continuo attacco politico-giudiziario a Mediterranea e altre ong con l’accusa di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Prima firmataria la capitana della Sea Watch Carola Rackete, seguono le firme di note attiviste e attivisti per i diritti umani, intellettuali, giornalisti e accademici di vari paesi. L’accusa a Mediterranea, da parte della procura di Ragusa, si riferisce a fatti del settembre 2020, quando la petroliera Etienne, dopo aver salvato 27 migranti, rimase in attesa dell’assegnazione di un “porto sicuro” per 37 giorni. Alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) di Giovanni Casciaro In questi giorni è stato lanciato un appello internazionale dia favore di, ong impegnata nel salvataggio in mare di persone migranti.è motivato dal continuo attacco politico-giudiziario ae altre ong con l’accusa di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Prima firmataria la capitana della Sea Watch Carola Rackete, seguono le firme di note attiviste e attivisti per i diritti umani, intellettuali, giornalisti e accademici di vari paesi. L’accusa a, da parte della procura di Ragusa, si riferisce a fatti del settembre 2020, quando la petroliera Etienne, dopo aver salvato 27 migranti, rimase in attesa dell’assegnazione di un “porto sicuro” per 37 giorni. Alle ...

