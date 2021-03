' Ndrangheta e giornalisti infiltrati nel clan | ma il documentario era un falso

Advertising

VitaMimmo : RT @VitaMimmo: #Ndrangheta scrive @GOEL_Bio È il momento di cambiare.. Siamo con @NicolaGratteri la sua Procura, le sue 3giovanissime coll… - Maurizio2LaVen2 : @cocchi2a @BarisiGiancarlo @NicolaMorra63 Non disturbare la ndrangheta che dorme ! E i giornalisti e TV di berlusco… - VitaMimmo : #Ndrangheta scrive @GOEL_Bio È il momento di cambiare.. Siamo con @NicolaGratteri la sua Procura, le sue 3giovanis… - Maurizio2LaVen2 : @GarauSilvana @_marlene1265 Certo draghi ogni giorno che passa dimostra di non essere quello che i giornalisti dipi… - emanuelino10 : RT @Presa_Diretta: #PresaDiretta è stata attaccata dopo la puntata Processo alla ‘ndrangheta dalle Camere penali calabresi. Grazie al “Grup… -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta giornalisti

... guardando il reportage in televisione , ha riconosciuto un palazzo, indicato falsamente dagli autori come il luogo ove abitualmente la 'raffinava la cocaina importata a Milano prima di ......i decani deiche seguono Francesco. 'Calabria. Nicola', scritto da monsignor Luigi Ginami e da Enzo Romeonon è solo un ricordo del magistrato che lotta costantemente contro la 'Nel suo ultimo libro scritto con Enzo Romeo, don Gigi Ginami, prete bergamasco, ricorda le storie di speranza che possono essere sostenute nella regione meridionale. E loda l'impegno del magistrato a ...Quattro persone sono state denunciate per aver venduto un documentario, andato in onda sul Nove, girato da attori ...