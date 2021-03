Advertising

VincyDevi : @_NonLoS Qui a Napoli un buon 90% con le museruole anche alcuni in auto e qualcuno facendo corsette .....?????????? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Napoli, auto contro scooter: due morti. Forse una rapina finita nel sangue - leggoit : Napoli, auto contro scooter: due morti. Forse una rapina finita nel sangue - occhio_notizie : Tragedia a #Marano di Napoli dove un tentativo di #rapina si è concluso con la morte di due persone. Sul posto i… - GualcoGabriella : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Per fortuna che siamo in #ZonaRossa Rapina finita male a Marano di Napoli: auto sperona scooter, due… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli auto

Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire, i n via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola utilitaria che è ......e rosso tra alcunein sosta e lo hanno controllato; l'uomo ha dato in escandescenze inveendo contro gli operatori che, non poche difficoltà, lo hanno bloccato. APPROFONDIMENTI IL BLITZ, ...Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire. in via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola ...Un tentativo di rapina finisce in tragedia: due morti sull'asfalto. Un'auto, in via Consolare Campana, alla periferia di Marano (comune della città metropolitana di ...