La storia di Chiara n d f e del suo aborto sulle porte della scuola

Tutto parte da un post pubblicato su Facebook il 24 marzo da parte di Sofia Lecomte: "Una mia compagna di classe ha abortito.. questo è quello che ci siamo ritrovati sulla porta della nostra classe e su quelle del nostro piano. Mi viene da vomitare e vorrei prendere a ceffoni tutti quei sfigati che hanno fatto sta cosa, fanno veramente venire il vomito" in allegato le foto della denuncia, disegni di un feto con scritte di questo tenore "lui feto, tu aborto" Passano poche ore e la denuncia diventa virale. Chiara (nome di fantasia) ha diciotto anni, vive a Piacenza e frequenta l'ultimo anno di una scuola superiore, un mese fa la decisone di abortire, si confida con alcune persone, e purtroppo la notizia comincia a circolare. Perché certa gente utilizza la parola privacy solo quando fa comodo, per ...

