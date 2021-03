Iv: Maria Elena Boschi, ‘vorrei un figlio da Giulio Berruti’ (2) (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Dietro i sorrisi, Maria Elena Boschi nasconde una brutta storia di stalking, che non ha potuto fare a meno di denunciare. “Ho deciso di farlo perché si era superato il limite. Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi, ma la cosa che più mi ha fatto preoccupare si è verificata quando è andato da Roma in Toscana, violando le regole Covid, perché voleva conoscere i miei genitori”. “In questo momento -aggiunge la deputata- non ho paura per me perché io sono tutelata. Penso alle altre donne che si sentono sole e per le quali è più difficile avere il coraggio di denunciare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Dietro i sorrisi,nasconde una brutta storia di stalking, che non ha potuto fare a meno di denunciare. “Ho deciso di farlo perché si era superato il limite. Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi, ma la cosa che più mi ha fatto preoccupare si è verificata quando è andato da Roma in Toscana, violando le regole Covid, perché voleva conoscere i miei genitori”. “In questo momento -aggiunge la deputata- non ho paura per me perché io sono tutelata. Penso alle altre donne che si sentono sole e per le quali è più difficile avere il coraggio di denunciare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

