In ricordo di Gesù | l’evento dei Testimoni di Geova trasmesso in videoconferenza

Domani, sabato 27 marzo 2021, i Testimoni di Geova di tutto il mondo ricorderanno, nell'anniversario della sua morte, il sacrificio di Gesù Cristo. L'evento viene celebrato ogni anno nelle Sale del Regno dei Testimoni richiamando milioni di persone. Quest'anno tuttavia, così come lo scorso anno, a causa della pandemia da Coronavirus, in molti paesi, tra cui l'Italia, non sarà possibile celebrarla dal vivo. Per questo l'evento sarà trasmesso in videoconferenza a partire dalle ore 19.00 di sabato 27 marzo. La commemorazione della morte di Gesù dei Testimoni di Geova Nel 2020, nonostante lo scoppio della pandemia che, come detto, ha impedito in molti casi le riunioni religiose dal vivo, sono stati oltre

