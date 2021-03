Gazzetta: mezza Europa vuole Zielinski, per De Laurentiis vale 60 milioni (Di venerdì 26 marzo 2021) L’evoluzione di Piotr Zielinski al Napoli è stata sorprendente, scrive la Gazzetta dello Sport, anche se gli è mancata la continuità. Ma con la nuova posizione attribuitagli da Gattuso, alle spalle della prima punta, il rendimento del centrocampista è decisamente migliorato, tanto da attirare l’attenzione anche dal punto di vista del mercato. “Su di lui c’è l’interesse di mezza Europa, ma per Aurelio De Laurentiis è incedibile. Il suo cartellino costa intorno ai 60 milioni di euro, ma il presidente non vuole privarsi del suo talento”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) L’evoluzione di Piotral Napoli è stata sorprendente, scrive ladello Sport, anche se gli è mancata la continuità. Ma con la nuova posizione attribuitagli da Gattuso, alle spalle della prima punta, il rendimento del centrocampista è decisamente migliorato, tanto da attirare l’attenzione anche dal punto di vista del mercato. “Su di lui c’è l’interesse di, ma per Aurelio Deè incedibile. Il suo cartellino costa intorno ai 60di euro, ma il presidente nonprivarsi del suo talento”. L'articolo ilNapolista.

