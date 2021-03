F1, GP Bahrain 2021: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi venerdì 26 marzo si disputano le prove libere del GP del Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale F1. Sul circuito del Sakhir incomincia la stagione, spazio alle prime due sessioni di prove libere. Si inizia subito con una novità: i due turni dureranno 60 minuti ciascuno e non più 90? come era fino allo scorso anno. I motori si accenderanno alle ore 12.30 per il primo turno, poi alle ore 16.00 spazio alla seconda parte del ricco programma. I piloti avranno così due ore a disposizione per trovare il giusto feeling col tracciato e per effettuare la messa a punto sulle monoposto, per il momento impiegate esclusivamente in tre giorni di Test. Si preannuncia grande spettacolo e capiremo quali sono i valori in tavola in vista delle qualifiche di domani e della gara di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi venerdì 26 marzo si disputano ledel GP del, prima tappa del Mondiale F1. Sul circuito del Sakhir incomincia la stagione, spazio alle prime due sessioni di. Si inizia subito con una novità: i due turni dureranno 60 minuti ciascuno e non più 90?era fino allo scorso anno. I motori si accenderanno alle ore 12.30 per il primo turno, poi alle ore 16.00 spazio alla seconda parte del ricco programma. I piloti avranno così due ore a disposizione per trovare il giusto feeling col tracciato e per effettuare la messa a punto sulle monoposto, per il momento impiegate esclusivamente in tre giorni di Test. Si preannuncia grande spettacolo e capiremo quali sono i valori in tavola in vista delle qualifiche di domani e della gara di ...

Advertising

SkySportF1 : ? @SchumacherMick all'esordio in #F1. Nella conferenza del GP Bahrain: 'Felice di essere in F1 e voglio di più'… - SkySportF1 : ?? Alpine, @alo_oficial nella conferenza in Bahrain: 'Sono carico, voglio tornare a vincere' #BahrainGP ????… - SkySportF1 : ?? @Carlossainz55 nella conferenza in Bahrain: 'Ferrari speciale, voglio godermela' #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1… - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: ? @SchumacherMick all'esordio in #F1. Nella conferenza del GP Bahrain: 'Felice di essere in F1 e voglio di più' #BahrainGP… - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: In Bahrain Pirelli festeggia il 400° Gran Premio di F1 -