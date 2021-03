Droga ai ragazzini sulle Mura, arresti e sequestri (Di venerdì 26 marzo 2021) Sei mesi di indagini, tredici misure cautelari (fra cui sette arresti) per lo spaccio di stupefacenti che aveva come base il parco Valgimigli, nei pressi della sortita San Frediano delle Mura di Lucca. Leggi su lanazione (Di venerdì 26 marzo 2021) Sei mesi di indagini, tredici misure cautelari (fra cui sette) per lo spaccio di stupefacenti che aveva come base il parco Valgimigli, nei pressi della sortita San Frediano delledi Lucca.

Ultime Notizie dalla rete : Droga ragazzini Droga ai ragazzini sulle Mura, arresti e sequestri R 309/90, farmaco salito agli onori della cronaca come vera e propria droga da strada , i cui effetti sono assimilabili, se assunta unitamente a droghe leggere o alcool, a quelli dell'eroina . Negli ...

Droga ai ragazzini sulle Mura, arresti e sequestri La Nazione Droga ai ragazzini sulle Mura, arresti e sequestri Sette centroafricani in carcere, sei misure di sicurezza: hasciscc, marijuana e "droga da strada", low cost dagli effetti simili a quelli dell'eroina : ...

