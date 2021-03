Crollo assunzioni nel 2020 in Friuli Venezia Giulia: -30.7% (Di venerdì 26 marzo 2021) Crollo delle assunzioni nel 2020 in Friuli Venezia Giulia: le assunzioni sono diminuite di quasi un terzo Indagine Ires Fvg su dati Inps sull’anno della pandemia. Cessazioni al -20%, boom del bonus baby-sitting. Nel 2020 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato (esclusa l’agricoltura) è diminuito di quasi un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (-30,7%, circa 44.000 in meno). Lo evidenzia, rielaborando dati Inps, il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo. Questa pesante contrazione è ovviamente l’effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni (come l’obbligo di chiusura delle attività non essenziali), nonché della più generale caduta della ... Leggi su udine20 (Di venerdì 26 marzo 2021)dellenelin: lesono diminuite di quasi un terzo Indagine Ires Fvg su dati Inps sull’anno della pandemia. Cessazioni al -20%, boom del bonus baby-sitting. Nelil numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato (esclusa l’agricoltura) è diminuito di quasi un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (-30,7%, circa 44.000 in meno). Lo evidenzia, rielaborando dati Inps, il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo. Questa pesante contrazione è ovviamente l’effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni (come l’obbligo di chiusura delle attività non essenziali), nonché della più generale caduta della ...

