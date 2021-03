Covid: focolaio nel reparto 41 bis del carcere di Parma (Di venerdì 26 marzo 2021) Il carcere di Parma, denuncia alla Gazzetta di Parma il garante dei detenuti del Comune, Roberto Cavalieri, opera "in condizioni di urgenza ospitando ormai 725 detenuti ai quali non è corrisposto un ... Leggi su ansa (Di venerdì 26 marzo 2021) Ildi, denuncia alla Gazzetta diil garante dei detenuti del Comune, Roberto Cavalieri, opera "in condizioni di urgenza ospitando ormai 725 detenuti ai quali non è corrisposto un ...

Advertising

Open_gol : Il 15% degli operatori sanitari dell'Asl non si è ancora vaccinato, stando alle parole del direttore generale - ZZiliani : Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di #InterSassuolo per #focolaio #Covid sono gli stessi che non hanno… - fattoquotidiano : Genova, focolaio nel reparto Covid free dell’ospedale: muore un 79enne. La Procura apre un’inchiesta per omicidio c… - stefanobiffani : Covid, i vaccini e il focolaio nell'ospedale. Dietro la Lavagna | Il Caffè di Gramellini - corrierebologna : Covid, scoperto focolaio nel reparto 41 bis del carcere di Parma -