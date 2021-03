Corre la mezza maratona a piedi nudi sulla neve, in un’ora e 37?: «Sul ghiaccio i piedi s’attaccano a terra» (Di venerdì 26 marzo 2021) Karim El Hayani un runner estremo. Ma che più estremo non si può. Ha completato la mezza maratona, 21 km, in un tempo record di 1h 37m 54s, in una delle sue modalità più cruente: a piedi nudi, su neve e ghiaccio. L’impresa dello spagnolo, raccontata da El Pais, risale al 3 marzo, portata a termine sul lago Beauport, nella provincia canadese del Quebec, a -13 gradi percepiti. “Ho dovuto aumentare e calare il ritmo in base alla superficie. Correre sul ghiaccio è stata la cosa più difficile. Quando metti il ??piede, si attacca un po’ a terra”, ha detto El Hayani. La vera domanda è: ma perché?! “Dovevo avere un obiettivo per restare motivato, la pandemia aveva cancellato tutte le mie gare in programma. Ho visto l’impresa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Karim El Hayani un runner estremo. Ma che più estremo non si può. Ha completato la, 21 km, in un tempo record di 1h 37m 54s, in una delle sue modalità più cruente: a, su. L’impresa dello spagnolo, raccontata da El Pais, risale al 3 marzo, portata a termine sul lago Beauport, nella provincia canadese del Quebec, a -13 gradi percepiti. “Ho dovuto aumentare e calare il ritmo in base alla superficie.re sulè stata la cosa più difficile. Quando metti il ??piede, si attacca un po’ a”, ha detto El Hayani. La vera domanda è: ma perché?! “Dovevo avere un obiettivo per restare motivato, la pandemia aveva cancellato tutte le mie gare in programma. Ho visto l’impresa ...

Advertising

napolista : Corre la mezza maratona a piedi nudi sulla neve, in un'ora e 37': «Sul ghiaccio i piedi s'attaccano a terra» El Pai… - indiavolati : @Jerry_3_ @verok_cal Tutti che si chiedevano “ma dove starà mai correndo?” Ora dopo una stagione e mezza hanno cap… - Fernana48631339 : @ilmaloservizio @MartinKeufaver @darthro__ Voleva dire che corre molto voloce per via delle origini etiopi ha un re… - elis4beth98 : Alle 4 di mattina e il gatto si sveglia e corre SOPRA di me. Alle 4 e mezza il criceto inizia a correre sulla ruota… - diconodioggi : RT @haps_per: Per un'ora, Vilar raccontò la sua vita a partire dalle undici e mezza del mattino del 20 MARZO 2000 Herve' Le Corre' Nero è i… -

Ultime Notizie dalla rete : Corre mezza Cinque Mulini con gli azzurri Faniel ed Epis ... al Campaccio mi sono rodato e gli allenamenti fatti per la mezza maratona sono simili a una ... Giovanna Epis corre praticamente in casa: 'La mia Legnano è a due passi dal campo - gara - ricorda la ...

I Verdi puntano alla cancelleria e tamponano il settore auto ...forse stanno semplicemente guardando al futuro con più lungimiranza dato che anche Volkswagen corre ... Baerbock è più giovane: se l'Unione e l'Spd candidano uomini di mezza età per la carica di ...

Il virus corre, mezza Italia verso la zona rossa VIDEO L'Unione Sarda.it Ippica. Si corre al Mediterraneo: Galoppo di scena, chiuso da una Condizionata Si potrà ritornare a correre sulle piste dell’Ippodromo del Mediterraneo dopo il DDG emanato dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana che individua le modalità per continuare a svolger ...

A Torino un cantiere stradale manda nel caos la circolazione: decine di minuti per percorrere pochi chilometri Caos per gran parte della mattinata di oggi, venerdì 26 marzo 2021, nella zona occidentale di Torino a causa di un cantiere di asfaltatura aperto nel controviale all'incrocio tra corso Regina Margheri ...

... al Campaccio mi sono rodato e gli allenamenti fatti per lamaratona sono simili a una ... Giovanna Epispraticamente in casa: 'La mia Legnano è a due passi dal campo - gara - ricorda la ......forse stanno semplicemente guardando al futuro con più lungimiranza dato che anche Volkswagen... Baerbock è più giovane: se l'Unione e l'Spd candidano uomini dietà per la carica di ...Si potrà ritornare a correre sulle piste dell’Ippodromo del Mediterraneo dopo il DDG emanato dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana che individua le modalità per continuare a svolger ...Caos per gran parte della mattinata di oggi, venerdì 26 marzo 2021, nella zona occidentale di Torino a causa di un cantiere di asfaltatura aperto nel controviale all'incrocio tra corso Regina Margheri ...