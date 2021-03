Coronavirus, via libera dell’Ema ai nuovi stabilimenti per produrre i vaccini in Ue. La Norvegia prolunga lo stop ad AstraZeneca (Di venerdì 26 marzo 2021) PAESI BASSI EPA/SEM VAN DER WAL Il sito industriale di Halix, nei Paesi Bassi, dove verranno prodotte le dosi di vaccino AstraZeneca da destinare all’Unione Europea Via libera dell’Ema alla produzione di vaccini AstraZeneca nei Paesi Bassi e di Pfizer in Germania L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il proprio via libera all’immissione in commercio nell’Unione Europea dei vaccini AstraZeneca, prodotti nello stabilimento di Halix a Leida, nei Paesi Bassi. Il sito industriale risulta essere di particolare rilevanza strategica poiché sino ad oggi è stato utilizzato per produrre vaccini da esportare nel Regno Unito. Al contempo, l’ente regolatorio europeo ha dato la propria autorizzazione all’immissione ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) PAESI BASSI EPA/SEM VAN DER WAL Il sito industriale di Halix, nei Paesi Bassi, dove verranno prodotte le dosi di vaccinoda destinare all’Unione Europea Viaalla produzione dinei Paesi Bassi e di Pfizer in Germania L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il proprio viaall’immissione in commercio nell’Unione Europea dei, prodotti nello stabilimento di Halix a Leida, nei Paesi Bassi. Il sito industriale risulta essere di particolare rilevanza strategica poiché sino ad oggi è stato utilizzato perda esportare nel Regno Unito. Al contempo, l’ente regolatorio europeo ha dato la propria autorizzazione all’immissione ...

