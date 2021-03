Come la Fieg ha accolto l’accordo di 14 editori italiani con Google

(Di venerdì 26 marzo 2021) Domanda che ci siamo posti in queste ultime ore, dopo aver appreso di accordi tra 14 gruppiali(tra cui RCS) eanche nel nostro Paese: il mondo dell’a deve essere soddisfatto di questa tipologia di interlocuzione tra i singoli progetti dell’informazione e un grande OTT? Per schiarirci le idee, abbiamo cercato di capire cosa ne pensa la, la Federazione ItalianaGiornali. Il direttore generale Fabio Carotti ha innanzitutto espresso soddisfazione per un accordo che riconosce il valore dell’informazione online anche nel nostro Paese. LEGGI ANCHE >tra RCS epuò rivoluzionare il mondo dell’informazione italiana L’opinione della...

... direttore generale della. L'APPROFONDIMENTO DEL SOLE 24 ORE 'Saranno i singoli editori a scegliere le storie da presentare nel pannello "vetrina". E Google,detto, pagherà a monte per ...Oltre a programmila Google News Initiative e alla collaborazione in ambito pubblicitario con ... mentre nel 2016 ha sottoscritto conun accordo triennale che ha portato l'azienda a investire ...Nel corso dell’incontro – spiega una nota della Fieg – Riffeser ha ricordato "l’importanza dell’inserimento nel Recovery Plan di specifici interventi per il settore editoriale per promuovere ...Incontro ieri fra i rappresentanti della Fieg, la Federazione italiana editori giornali, con il sottosegretario di stato con delega all'informazione ...