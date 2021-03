Calhanoglu: “Non mi sono mai pentito di aver scelto la 10, sono un giocatore chiamato a fare la differenza” (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo il successo contro l’Olanda per la Turchia è attesa dalle sfide con Norvegia e Spagna nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Oggi in conferenza stampa Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato così: “Abbiamo iniziato bene con l’Olanda, il modo migliore per dimenticare le difficoltà avute nella Nations League. Siamo molto motivati e infatti abbiamo centrato una vittoria molto importante. La Norvegia è un’altra squadra competitiva ma l’obiettivo deve essere comunque quello di tornare a casa con altri tre punti”. La maglia numero 10: “Non mi sono mai pentito di questa scelta: è un numero che mi piace e che porta anche tante responsabilità. I giocatori con la 10 sono quelli chiamati a fare la differenza”. Se fosse allenatore e dovesse ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo il successo contro l’Olanda per la Turchia è attesa dalle sfide con Norvegia e Spagna nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Oggi in conferenza stampa Hakan, centrocampista del Milan, ha parlato così: “Abbiamo iniziato bene con l’Olanda, il modo migliore per dimenticare le difficoltà avute nella Nations League. Siamo molto motivati e infatti abbiamo centrato una vittoria molto importante. La Norvegia è un’altra squadra competitiva ma l’obiettivo deve essere comunque quello di tornare a casa con altri tre punti”. La maglia numero 10: “Non mimaidi questa scelta: è un numero che mi piace e che porta anche tante responsabilità. I giocatori con la 10quelli chiamati ala”. Se fosse allenatore e dovesse ...

