Xbox Live Gold non sarà più richiesto per i titoli free-to-play e per la Party Chat (Di giovedì 25 marzo 2021) Microsoft si sta preparando a rimuovere il requisito di Xbox Live Gold per giocare ai titoli free-to-play su Xbox. Inoltre, l'abbonamento non sarà più richiesto per accedere alla funzione Ricerca per Gruppo e per la Party Chat. Queste modifiche sono attualmente in fase di pubblicazione per i membri del programma Xbox Insider e dovrebbero essere presto disponibili per tutti i giocatori. Le novità arrivano mesi dopo il tentativo di aumentare il prezzo di Xbox Live Gold. In seguito, Microsoft è tornata sui suoi passi e ha promesso che anche i titoli free-to-play non richiederanno più ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Microsoft si sta preparando a rimuovere il requisito diper giocare ai-to-su. Inoltre, l'abbonamento nonpiùper accedere alla funzione Ricerca per Gruppo e per la. Queste modifiche sono attualmente in fase di pubblicazione per i membri del programmaInsider e dovrebbero essere presto disponibili per tutti i giocatori. Le novità arrivano mesi dopo il tentativo di aumentare il prezzo di. In seguito, Microsoft è tornata sui suoi passi e ha promesso che anche i-to-non richiederanno più ...

