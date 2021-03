Wiko Y62 uscita ufficiale | l’entry-level a meno di 100 euro

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’azienda franceseha annunciato l’in Italia delY62, smartphone economico pensato per chi cerca un prodotto in grado di fare poche cose ma bene E’ prevista nei prossimi giorni l’del nuovoY62, successore del modello Y61, uno smartphone dal prezzo estremamente contenuto con schermo IPS da 6,1? HD+ in grado di offrire un’autonomia di quasi 2 giorni grazie alla batteria da 3000 mAh. A ciò si aggiunge la ricarica rapida SuperDart a 50 Watt, che permette di caricare il device dallo 0% al 100% in soli 47 minuti. Monta un processore MediaTek Helio A22 ed 1GB di memoria RAM solamente, ma in compenso sono disponibili 16GB di memoria interna espandibile tramite lo slot per l’inserimento di una MicroSD. E’ stato implementato anche il jack per le cuffie, ormai divenuto sempre più ...

Wiko ha impiegato più di un anno per lanciare il successore del Y60 ma solo sei mesi per quello del Y61. Ed ecco in arrivo il nuovo Y62 che, come i precedenti, viene fornito con Android GO ad un prezzo molto contenuto. In questo modello, l'azienda ha scelto ancora una volta un hardware modesto con una singola fotocamera ... Arriva sul mercato italiano un nuovo smartphone per chi cerca soprattutto il risparmio e una lunga autonomia: è il Wiko Y62. Wiko Y62 potrebbe essere lo smartphone ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei cellulari intelligenti, offrendo funzionalità e caratteristiche di base a un prezzo davvero competitiv ...