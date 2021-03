Usa: le cinque stragi più sanguinose della storia, tutte con armi da fuoco (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo la strage avvenuta nel supermercato nel Colorado e quelle ad Atlanta nei centri benessere, durante la quale hanno perso la vita dieci persone, un bilancio delle cinque stragi più sanguinose avvenute negli States, sebbene il numero effettivo delle sparatorie avvenute sia altissimo Un’altra strage, un’altra sparatoria, altre vittime: il sangue negli States continua a scorrere, e le modalità con le quali queste tragedie avvengono sembrano sempre le stesse e le stesse, d’altronde, sono le armi utilizzate, quelle d’assalto. Lo stesso, ancora, il copione recitato da parte delle istituzioni, quello della proposta di una messa a bando delle armi di quella tipologia, proposta che, puntualmente, cade nel vuoto e diventa un buco nell’acqua. LEGGI ANCHE => USA, tre ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo la strage avvenuta nel supermercato nel Colorado e quelle ad Atlanta nei centri benessere, durante la quale hanno perso la vita dieci persone, un bilancio dellepiùavvenute negli States, sebbene il numero effettivo delle sparatorie avvenute sia altissimo Un’altra strage, un’altra sparatoria, altre vittime: il sangue negli States continua a scorrere, e le modalità con le quali queste tragedie avvengono sembrano sempre le stesse e le stesse, d’altronde, sono leutilizzate, quelle d’assalto. Lo stesso, ancora, il copione recitato da parte delle istituzioni, quelloproposta di una messa a bando delledi quella tipologia, proposta che, puntualmente, cade nel vuoto e diventa un buco nell’acqua. LEGGI ANCHE => USA, tre ...

