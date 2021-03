UFFICIALE – Fenerbahce | esonerato Bulut | Belozoglu sarà ds e allenatore

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ilhal’Erol: in panchina fino al termine della stagione si siederà il direttore sportivo EmreIlha ufficializzato l’esonero di Erola seguito dei risultati poco soddisfacenti ottenuti in campo. Attualmente la squadra turca sarebbe fuori dalla Champions League, al terzo posto dietro Besiktas e Galatasaray. A dirigere la prima squadra fino al termine della stagioneil direttore sportivo Emre, che manterrà il doppio ruolo. Leggi su Calcionews24.com

