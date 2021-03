(Di giovedì 25 marzo 2021) (Visited 1 times, 3 visits today) Notizie Simili: A Legnago inaugurato il primo Centro vaccini antiVerona in rivolta per il nuovo DPCM Consiglio comunale: approvate variazioni di… Un ...

Advertising

zazoomblog : Sommacampagna minoranza chiede una targa per le vittime del covid - #Sommacampagna #minoranza #chiede -

Ultime Notizie dalla rete : Sommacampagna minoranza

veronaoggi.it

Uniti dal medesimo pensiero, i consiglieri didi, Luigi Bellorio, Albertina Bighelli, Annalisa Pozza, Augusto Pietropoli e Matteo Marchi - Lista Civica per...In concomitanza con il terzo sollecito inoltrato all'amministrazione dai consiglieri didel comune di, relativo alla situazione di degrado in cui riversa la centrale via ...A partire da quest’anno, il 18 marzo, come istituito dal Parlamento, è diventato ‘Giornata Nazionale in memoria delle vittime ...Dalla prossima estate partiranno gli interventi di sistemazione della centralissima via Gidino, a Sommacampagna.