Sci di fondo | Marco Selle interrompe il rapporto con FISI Roda | “Grazie per passione e competenza”

Il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, ha commentato l'interruzione del rapporto tra la FISI e Marco Selle, ormai ex direttore tecnico delle squadre nazionali di sci di fondo: "Diciamo Grazie a Selle per la passione e la competenza che ha messo quotidianamente in campo durante tutti questi anni. La Federazione gli augura ogni bene per i suoi impegni futuri". Anche il tecnico trentino ha espresso la propria gratitudine per le possibilità ricevute in questi anni: "Ringrazio FISI e le Fiamme Oro Moena a cui appartengo per avermi dato l'onore e l'onere di ricoprire più ruoli nel corso della mia carriera all'interno della Federazione stessa. Ho dato tutto quello che avevo in ...

