Pubblica Amministrazione, al via assunzioni nei Comuni: i posti disponibili in Campania (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La conferenza unificata ha dato il via libera al bando del ministero della Funzione Pubblica che permetterà, attraverso procedure concorsuali semplificate, l’assunzione in Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni del Sud di circa 2800 unità da impiegare per l’attuazione delle politiche di coesione attraverso un miglior utilizzo dei fondi strutturali e dei finanziamenti del Next generation EU. Le assunzioni avverranno entro luglio 2021, attingendo alle risorse del Pon Governance. Le selezioni riguarderanno profili in possesso di competenze legate alle nuove tecnologie e al digitale“. E’ quanto si legge in un Comunicato dell’Associazione Comuni italiani (Anci). “Si tratta di una misura particolarmente importante – commenta il presidente dell’Anci, Antonio Decaro – che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La conferenza unificata ha dato il via libera al bando del ministero della Funzioneche permetterà, attraverso procedure concorsuali semplificate, l’assunzione in Regioni, Province, Città metropolitane edel Sud di circa 2800 unità da impiegare per l’attuazione delle politiche di coesione attraverso un miglior utilizzo dei fondi strutturali e dei finanziamenti del Next generation EU. Leavverranno entro luglio 2021, attingendo alle risorse del Pon Governance. Le selezioni riguarderanno profili in possesso di competenze legate alle nuove tecnologie e al digitale“. E’ quanto si legge in uncato dell’Associazioneitaliani (Anci). “Si tratta di una misura particolarmente importante – commenta il presidente dell’Anci, Antonio Decaro – che ...

Ultime Notizie dalla rete : Pubblica Amministrazione Pubblica amministrazione, Brunetta: 2.800 assunzioni al Sud in 3 mesi 'Selezioneremo, attraverso un concorso pubblico, 2.800 figure high skill per le Regioni del Sud in tre mesi'. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, definendola 'una bella notizia in questa fase difficile della vita del nostro Paese', Secondo Brunetta si tratta di 'una sfida per dimostrare che si possono ...

Varallo parcheggio sotto piazza Garibaldi: ecco il progetto L'intenzione dell'amministrazione di rinnovarla non è una novità: all'inizio dell'anno sono state ...fusto a rischio caduta nell'ottica di un prossimo maquillage a 360 gradi della superficie pubblica. ...

Smart working solo al 30%: così Brunetta vuole cambiare il contratto della Pubblica Amministrazione

Confidi Parma agevola l'accesso al credito degli associati Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Parma ha deliberato di utilizzare risorse pubbliche in gestione per l'abbattimento dei costi per l'accesso al credito delle imprese finalizzato alla ripresa ...

