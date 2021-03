“Non cambio idea”. Al Bano, la decisione fa discutere parecchio. Arriva in un momento particolarmente delicato (Di giovedì 25 marzo 2021) Solo pochi giorni fa Al Bano Carrisi aveva fatto parlare di sé. Era bastata un’intervista al settimanale Di Più per scatenare un vespaio di voci. “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci. Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival. Io, invece, mi sono reso conto di avere una strana malattia per cui non esiste cura: la sanremite acuta”. In realtà AlBano aveva provato a partecipare al Festival già quest’anno ma Amadeus ha bocciato la sua canzone. Carrisi fa infatti parte della lunga lista di esclusi da Sanremo 2021 insieme a Federico Rossi, The Kolors, Michele Bravi e tanti altri. La sonora bocciatura non ha incrinato il rapporto tra AlBano e Amadeus, che sono amici da tanto tempo. Pochi giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Solo pochi giorni fa AlCarrisi aveva fatto parlare di sé. Era bastata un’intervista al settimanale Di Più per scatenare un vespaio di voci. “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci. Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival. Io, invece, mi sono reso conto di avere una strana malattia per cui non esiste cura: la sanremite acuta”. In realtà Alaveva provato a partecipare al Festival già quest’anno ma Amadeus ha bocciato la sua canzone. Carrisi fa infatti parte della lunga lista di esclusi da Sanremo 2021 insieme a Federico Rossi, The Kolors, Michele Bravi e tanti altri. La sonora bocciatura non ha incrinato il rapporto tra Ale Amadeus, che sono amici da tanto tempo. Pochi giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo ...

