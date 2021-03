(Di giovedì 25 marzo 2021) . Sarà poi così necessario cambiarsi nome? Se sei all’ombra della tua lampada che sfioca dall’anima bussando ai ricordi della tua mente, forse non serve. Sembra che debba vivere combattendo per quello per cui tutti abbiamo giurato. Il mio nome, intendo quello scelto per il papato, dovrebbe

Advertising

periodicodaily : Mi chiamo Jorge Mario Bergoglio e mi chiamano Francesco #PapaFrancesco #JorgeMarioBergoglio @FiorinaFabio… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamo Jorge

TUTTO mercato WEB

Ora, come un anno fa,Figueredo si ritrova a dover affrontare un altro giudizio al cospetto della Corte Suprema, la quale di norma ha dei tempi di attesa biblici prima di poter analizzare un ...Commenta per primo Gentile Procuratore, miLuigi e sono un tifoso juventino abbastanza arrabbiato per come viene trattato Cristiano ... il potenteMendes; quest'ultimo, in particolare, sarà ...Sono lontani i tempi in cui i bianconeri respingevano assalti da 160 milioni del Barcellona - si legge - Così, mentre Jorge Antun aspetta una chiamata dall'Argentina, la Juve sonda il mercato in Europ ...Jorge Lorenzo e la voglia di precisare e anche un po' stuzzicare. Il maiorchino, tra viaggi ed eventi commerciali, si gode la sua nuova vita, ma nello stesso tempo è molto attento alle dinamiche del p ...