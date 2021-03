Meteorite Molise: dove è caduto e quanto potrebbe guadagnare chi lo trova (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessandro Nunziati Un Meteorite sarebbe apparso nel cielo italiano e sarebbe caduto in Molise. Il bolide è stato avvistato il 15 marzo alle 20.57 in gran parte del Centro Sud del Paese. I ricercatori della rete Prisma, coordinata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, ritengono che il Meteorite sarebbe “atterrato” vicino a Isernia la sera del 15 marzo. I Impronta Unika . Leggi su improntaunika (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessandro Nunziati Unsarebbe apparso nel cielo italiano e sarebbein. Il bolide è stato avvistato il 15 marzo alle 20.57 in gran parte del Centro Sud del Paese. I ricercatori della rete Prisma, coordinata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, ritengono che ilsarebbe “atterrato” vicino a Isernia la sera del 15 marzo. I Impronta Unika .

