L’Europa frena sulle riaperture: «La situazione è ancora grave». Fonti Ue: contro AstraZeneca pronti all’azione legale (Di giovedì 25 marzo 2021) «La situazione epidemiologica del Covid resta grave, per questo sarà necessario mantenere le restrizioni»: questo quanto si apprende dalla bozza del documento di conclusioni letto in Consiglio europeo, cominciato in video conferenza alla presenza dei leader degli Stati membri. «Anche alla luce delle sfide poste dalle varianti anche le misure anti Covid sui viaggi non essenziali devono essere mantenute» continua il testo, «mentre deve continuare a essere garantito il flusso senza ostacoli di merci e servizi all’interno del mercato unico, anche utilizzando i corridoi verdi». March 25, 2021 Azioni legali contro AstraZeneca A poche ore dal vertice Ue, da Bruxelles è arrivata la notizia di una possibile dichiarazione di guerra della Commissione europea nei confronti della casa produttrice del vaccino anti Covid ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) «Laepidemiologica del Covid resta, per questo sarà necessario mantenere le restrizioni»: questo quanto si apprende dalla bozza del documento di conclusioni letto in Consiglio europeo, cominciato in video conferenza alla presenza dei leader degli Stati membri. «Anche alla luce delle sfide poste dalle varianti anche le misure anti Covid sui viaggi non essenziali devono essere mantenute» continua il testo, «mentre deve continuare a essere garantito il flusso senza ostacoli di merci e servizi all’interno del mercato unico, anche utilizzando i corridoi verdi». March 25, 2021 Azioni legaliA poche ore dal vertice Ue, da Bruxelles è arrivata la notizia di una possibile dichiarazione di guerra della Commissione europea nei confronti della casa produttrice del vaccino anti Covid ...

