La fabbrica di cioccolato: ecco chi è l'attore che interpreta tutti gli Oompa Loompa (Di giovedì 25 marzo 2021) Il vero protagonista de La fabbrica di cioccolato è Deep Roy, attore che ha interpretato tutti gli Oompa LOompa nel film diretto da Tim Burton: ecco come ha fatto. Quando si parla de La fabbrica di cioccolato, sorge spontaneo pensare a Johnny Depp. Tuttavia, sul versante quantitativo, il vero protagonista del film di Tim Burton è Deep Roy, che ha interpretato ben 165 Oompa LOompa. Ne La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, Deep Roy ha ripetuto centinaia di volte gli stessi movimenti. tutti gli Oompa LOompa, ovviamente, sono stati montati in digitale ma ognuno di loro è stato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021) Il vero protagonista de Ladiè Deep Roy,che hatoglinel film diretto da Tim Burton:come ha fatto. Quando si parla de Ladi, sorge spontaneo pensare a Johnny Depp. Tuttavia, sul versante quantitativo, il vero protagonista del film di Tim Burton è Deep Roy, che hato ben 165. Ne Ladidi Tim Burton, Deep Roy ha ripetuto centinaia di volte gli stessi movimenti.gli, ovviamente, sono stati montati in digitale ma ognuno di loro è stato ...

