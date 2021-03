Isola, le condizioni dell'ex vincitore di Ballando con le stelle (Di venerdì 26 marzo 2021) Gilles Rocca si è dovuto allontanare per sottoporsi a dei controlli. Ecco come sta adesso. L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca: “Ho fatto sedici ore di flebo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Gilles Rocca si è dovuto allontanare per sottoporsi a dei controlli. Ecco come sta adesso. L’dei Famosi, Gilles Rocca: “Ho fatto sedici ore di flebo” su Notizie.it.

Advertising

spilltheteapls2 : Si però davvero sti poveri cristi, essere “bacchettati” per cosa minima che si mangia in quelle condizioni sarei impazzita pure io #isola - sigeug : RT @ANPIRomaPosti: Il #25mar43 si creò il Campo di Concentramento Rastrellati,su uno scoglio senz'acqua sull'isola di #Zlarin in #Croazia.C… - RomaAppio : RT @ANPIRomaPosti: Il #25mar43 si creò il Campo di Concentramento Rastrellati,su uno scoglio senz'acqua sull'isola di #Zlarin in #Croazia.C… - maxbass82 : RT @ANPIRomaPosti: Il #25mar43 si creò il Campo di Concentramento Rastrellati,su uno scoglio senz'acqua sull'isola di #Zlarin in #Croazia.C… - ANPI_Scuola : RT @ANPIRomaPosti: Il #25mar43 si creò il Campo di Concentramento Rastrellati,su uno scoglio senz'acqua sull'isola di #Zlarin in #Croazia.C… -