Immuni, ma contagiosi: mascherina anche per i vaccinati (Di giovedì 25 marzo 2021) Immuni, ma contagiosi, secondo la comunità scientifica internazionale, le ormai norme sociali, mascherina e distanziamento, dovranno essere osservate ancora a lungo. Sebbene si abbia avuto il Covid, o si sia tanto fortunati da aver potuto fare il vaccino, è possibile trasmettere nuovamente l’infezione. Immuni, ma contagiosi perché è necessario proteggersi Per mesi gli scienziati si sono chiesti se i vaccini attualmente disponibili, oltre a portare praticamente a zero la probabilità che una persona sviluppi un Covid grave, cosa che è ormai sicura, potessero anche interrompere la trasmissione del virus. I primi dati sono molto confortanti. Nei paesi dove è già stata vaccinata buona parte della popolazione, come in Israele, la trasmissione del virus si è praticamente interrotta. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021), ma, secondo la comunità scientifica internazionale, le ormai norme sociali,e distanziamento, dovranno essere osservate ancora a lungo. Sebbene si abbia avuto il Covid, o si sia tanto fortunati da aver potuto fare il vaccino, è possibile trasmettere nuovamente l’infezione., maperché è necessario proteggersi Per mesi gli scienziati si sono chiesti se i vaccini attualmente disponibili, oltre a portare praticamente a zero la probabilità che una persona sviluppi un Covid grave, cosa che è ormai sicura, potesserointerrompere la trasmissione del virus. I primi dati sono molto confortanti. Nei paesi dove è già stata vaccinata buona parte della popolazione, come in Israele, la trasmissione del virus si è praticamente interrotta. ...

