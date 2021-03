Advertising

lifestyleblogit : Giochi, interrogazione M5S a Mef e Mise: 'Intervenire a tutela imprese e legalità' - - TV7Benevento : Giochi, interrogazione M5S a Mef e Mise: 'Intervenire a tutela imprese e legalità'... - fisco24_info : Giochi, interrogazione M5S a Mef e Mise: 'Intervenire a tutela imprese e legalità': In un'interrogazione ai ministr… - Adnkronos : #Giochi, interrogazione #M5S a Mef e Mise: 'Intervenire a tutela #imprese e legalità' - Jammasrl : #AttualitàSX #Politica #banche #camera #giochi Camera, interrogazione Pagano (PD): “Permettere ad aziende giochi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi interrogazione

Adnkronos

Un'che viene accolta positivamente anche dal presidente di Logico, Moreno Marasco. "Condividiamo - sottolinea Marasco - appieno i rilievi dei senatori Mario Turco, Sabrina Ricciardi e ......dove "la freccia del Sud" visse e preparò il record del mondo sui 200 metri piani e l'oro ai... Il ministro dell'interno, rispondendo in aula a una miasui drammi che hanno avuto ...Condividi questo articolo:Roma, 25 mar. (Adnkronos) – In un’interrogazione ai ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico, i senatori del Movimento 5 Stelle Mario Turco, Sabrina ...Distante (Sapar) plaude a interrogazione dei senatori M5S sulle discriminazioni delle banche verso le attività di gioco e auspica 'franco e schietto confronto' per la tutela del settore.