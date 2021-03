Giocare responsabilmente Come farlo con i giochi online?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) Non è di certo una novità. Tra le attività più gettonate sul web, ci sono sicuramente quelle che coinvolgono il gioco d’azzardo, le scommesse sportive e altre occupazioni che prevedono in ogni caso l’esborso di una determinata somma di denaro. Sempre più persone di tutte le età tendono aalle slote, a volte, la situazione può letteralmente sfuggire di mano e avere anche gravi conseguenze su una vita famigliare che fino a quel momento poteva considerarsi felice e armoniosa. Ma quanto spendono gli italiani nel gioco d’azzardo Secondo una recente stima, nel 2019, gli italiani hanno speso circa 19,4 miliardi nel gioco e soprattutto nelle slot. Un trend, quello deivia web, che sicuramente è stato capace di attirare chi, per un motivo o per l’altro, evitava le sale slot fisiche e che ...