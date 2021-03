Draghi pensa a una (decisiva) legge annuale sulla concorrenza (Di giovedì 25 marzo 2021) La legge annuale sulla concorrenza dovrebbe essere appunto una legge a cadenza annuale tesa ad adeguare man mano alle esigenze della concorrenza e del mercato i vari settori economici e sociali, recependo in istruttoria le proposte della Autorità competente. È noto invece che questo appuntamento è stato quasi sempre regolarmente bucato dal nostro legislatore e che i rarissimi casi di legge annuale sulla concorrenza sono stati oggetto di uno “speciale trattamento” parlamentare, con l’assalto di lobbies, gruppi di pressione e corporazioni che ne smontavano quel po’ di vigore pro concorrenza, per difendere le varie categorie interessate, che c’era nel testo originario. Quest’anno, ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) Ladovrebbe essere appunto unaa cadenzatesa ad adeguare man mano alle esigenze dellae del mercato i vari settori economici e sociali, recependo in istruttoria le proposte della Autorità competente. È noto invece che questo appuntamento è stato quasi sempre regolarmente bucato dal nostro legislatore e che i rarissimi casi disono stati oggetto di uno “speciale trattamento” parlamentare, con l’assalto di lobbies, gruppi di pressione e corporazioni che ne smontavano quel po’ di vigore pro, per difendere le varie categorie interessate, che c’era nel testo originario. Quest’anno, ...

Advertising

lucatelese : Il governo Draghi mette un miliardo in più sul vituperato reddito di cittadinanza. Pensa tu. :-) - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE /2 Spezzatino. “Renzi è euforico per l’effetto Draghi sulla politica italiana: ‘Nel 2023 il… - Tino44588447 : RT @Aliseiafaery: Il sondaggio di oggi, rilevato tra casa mia e le mie amiche, dice che Renzi ha fatto bene a volere Draghi per il 90% degl… - GHapix : @matteosalvinimi @contemario1979 Altro che aperture che scaldano il cuore... Nel mentre che continui coi servizi fo… - meridio61 : RT @marcotravaglio: MA MI FACCIA IL PIACERE /2 Spezzatino. “Renzi è euforico per l’effetto Draghi sulla politica italiana: ‘Nel 2023 il M5S… -