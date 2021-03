Covid: Gubian (Aria), 'errore zero impossibile con questi numeri, lavoriamo per migliorare' (2) (Di giovedì 25 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Gubian (Aria), 'errore zero impossibile con questi numeri, lavoriamo per migliorare' (2)... - LaPresse_news : Caos #vaccini in Lombardia, il neo direttore di Aria: “Errore zero impossibile” - LaPresse_news : Caos vaccini in Lombardia, il neo direttore di Aria: “Errore zero impossibile” - StefaniaChiale : Perché la #Lombardia non si è appoggiata da subito al portale di #PosteItaliane per la campagna di #vaccinazione an… - MilanoSpia : Vaccino Covid, flop Aria: il Cda si dimette in blocco. Gubian: l’errore zero è impossibile… -