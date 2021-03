Appello al consiglio Ue: "Stop ai monopoli farmaceutici: la guerra dei vaccini non ci salverà” (Di giovedì 25 marzo 2021) Due terzi dei cittadini di Italia, Francia e Germania sono favorevoli all'ipotesi che le grandi dell’industrie farmaceutiche mettano a disposizione dell’Oms i piani di sviluppo vaccinale Leggi su rainews (Di giovedì 25 marzo 2021) Due terzi dei cittadini di Italia, Francia e Germania sono favorevoli all'ipotesi che le grandi dell’industrie farmaceutiche mettano a disposizione dell’Oms i piani di sviluppo vaccinale

Advertising

emergency_ong : Appello urgente #EMERGENCY - @OxfamItalia al Consiglio #Ue: 'La guerra dei #vaccini non ci salverà' Leggi il comuni… - RaiNews : Oxfam ed Emergency, appello a Bruxelles per vincere la guerra contro la pandemia #COVID19 - antonio_diluca : RT @emergency_ong: Appello urgente #EMERGENCY - @OxfamItalia al Consiglio #Ue: 'La guerra dei #vaccini non ci salverà' Leggi il comunicato… - sadape54 : RT @emergency_ong: Appello urgente #EMERGENCY - @OxfamItalia al Consiglio #Ue: 'La guerra dei #vaccini non ci salverà' Leggi il comunicato… - Magnacaura : RT @emergency_ong: Appello urgente #EMERGENCY - @OxfamItalia al Consiglio #Ue: 'La guerra dei #vaccini non ci salverà' Leggi il comunicato… -