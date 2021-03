Anticipazioni Amici 20, seconda puntata: ecco chi è stato eliminato! (Di giovedì 25 marzo 2021) Stasera è stata registrata la seconda puntata di Amici. Le Anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi ci vengono fornite dalla pagina Le Emily di Amici 20. eccovi le prime, che verranno aggiornate mano a mano: Ibla è la prima eliminata della serata. Aka7even e Leonardo Lamacchia sono al ballottaggio finale (come settimana scorsa non sappiamo chi esce). Giulia Stabile ha rivinto la prova Tim. Ospiti Pio e Amedeo e poi Irama. Cosa ne pensate di questa nuova puntata? Sabato la guarderete? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 25 marzo 2021) Stasera è stata registrata ladi. Lesul talent show di Maria De Filippi ci vengono fornite dalla pagina Le Emily di20.vi le prime, che verranno aggiornate mano a mano: Ibla è la prima eliminata della serata. Aka7even e Leonardo Lamacchia sono al ballottaggio finale (come settimana scorsa non sappiamo chi esce). Giulia Stabile ha rivinto la prova Tim. Ospiti Pio e Amedeo e poi Irama. Cosa ne pensate di questa nuova? Sabato la guarderete? L'articolo proviene da Isa e Chia.

flashvlight : raga dopo aver letto le anticipazioni di amici vi dico che l'anno prossimo non solo farò i provini per amici ma vin… - TinafromMars : Io non penso di poter restare calma dopo aver letto le anticipazioni di Amici. Mi fate vincere Rosa contro Tommaso,… - chrismycap : Talmente incazzata per le anticipazioni di Amici che non so neanche se sabato lo guarderò #AMICI20 - bagherone : come faccio a silenziare qualsiasi cosa riguardi le anticipazioni di amici che non ne voglio sapere tutto mannaggia la miseria - sb0rrone : ho paura di leggere le anticipazioni di amici -