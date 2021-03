Yamaha a 4 punte: Viñales e Quartaro per il titolo, Morbidelli e Valentino per... (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Ducati si avvicina al GP del Qatar che apre il Mondiale come la moto da battere, con quel rettilineo di 1.068 metri sul quale Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco potranno scatenare tutta ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Ducati si avvicina al GP del Qatar che apre il Mondiale come la moto da battere, con quel rettilineo di 1.068 metri sul quale Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco potranno scatenare tutta ...

