Vitulano | si teme focolaio alla frazione Santo Stefano | il provvedimento del Sindaco

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Per scongiurare o limitare l’ipotesi di unda Covid-19, nelladi, nel comune di, ilRaffaele Scarinzi ha indetto, per la giornata di venerdì 26 marzo, uno screening di massa per tutti i residente nelladel comune della Valle Vitulanese. “Per limitare o escludere la diffusione di uncovid – scrive ilScarinizi – che accenna a manifestarsi nelladi, nella mattinata di venerdì prossimo 26 marzo, dalle ore 8,30, sarà effettuato uno screening di massa sulla popolazione residente“. Sono circa 250 le persone coinvolte nello ...