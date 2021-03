Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021)24 MARZOORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTE 2 AUTOVETTURE E UN CAMION STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A1-NAPOLI: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, CON CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE PER TRAFFICO IN ENTRATA RALLENTAMENTI SULLA SALARIA NEI PRESSI ...