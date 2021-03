Vertice Letta - Conte, si apre il cantiere dell'alleanza futura (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma - Un incontro durato circa un'ora, andato "davvero bene". E' la valutazione che fonti del Nazareno fanno del faccia a faccia avvenuto stamattina tra Enrico Letta e Giuseppe Conte , i due leader ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma - Un incontro durato circa un'ora, andato "davvero bene". E' la valutazione che fonti del Nazareno fanno del faccia a faccia avvenuto stamattina tra Enricoe Giuseppe, i due leader ...

