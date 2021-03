Vaccini, dalla Commissione Ue nuova stretta all'export (Di mercoledì 24 marzo 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato una revisione al suo sistema di autorizzazioni delle esportazioni, già in vigore da gennaio, aggiungendo i criteri di “reciprocità e proporzionalità”, attraverso i quali gli Stati membri e la Commissione europea stessa potranno valutare caso per caso “se esportare i Vaccini” sia “appropriato oppure no”. Lo ha sottolineato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso di una conferenza stampa in merito alla trasparenza e al meccanismo di autorizzazione dell'export dei Vaccini. D'ora in avanti, dunque, l'Unione europea valuterà se “il Paese verso il quale sono destinate le dosi di vaccino pone a sua volta delle restrizioni sull'export di Vaccini o ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Laeuropea ha approvato una revisione al suo sistema di autorizzazioni delle esportazioni, già in vigore da gennaio, aggiungendo i criteri di “reciprocità e proporzionalità”, attraverso i quali gli Stati membri e laeuropea stessa potranno valutare caso per caso “se esportare i” sia “appropriato oppure no”. Lo ha sottolineato il vicepresidente esecutivo dellaeuropea, Valdis Dombrovskis, nel corso di una conferenza stampa in merito alla trasparenza e al meccanismo di autorizzazione dell'dei. D'ora in avanti, dunque, l'Unione europea valuterà se “il Paese verso il quale sono destinate le dosi di vaccino pone a sua volta delle restrizioni sull'dio ...

Advertising

RaiNews : I vaccini come soluzione per uscire dalla pandemia scatenata dal Covid-19. L'invito a non avere timore di vaccinars… - GassmanGassmann : I numeri? 20 milioni di vaccini AstraZeneca fatti. 18 , diciotto trombosi. Io mi vaccino senza se e senza ma. Dobbi… - TeresaBellanova : Questa sera il CDM ha approvato il #DecretoSostegni, 32 miliardi per tutelare la salute dei cittadini e la loro sic… - blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccini, dalla Commissione Ue nuova stretta all’export - - il_piccolo : La tabella con tutte le categorie che sono definite dalla campagna ministeriale 'ad alta fragilità' e che quindi da… -